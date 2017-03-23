В Петербурге подожгли дверь избирательного штаба Навального

В Петербурге в ночь на 23 марта неизвестные подожгли дверь в избирательный штаб Алексея Навального. Это в Twitter cообщил соратник оппозиционера Леонид Волков, он опубликовал фотографии двери. По его словам, никто не пострадал, пожарные потушили возгорание, «помещение застраховано, воду с пола уберем; пожарным спасибо». Заявление о поджоге, по его словам, написано. В Facebook он уточнил, что ущерб штабу «вроде бы нулевой».

«Сначала гопники из администрации кидают яйца, создавая ощущение, что "так можно" — а потом по весне где-нибудь найдется уже псих-одиночка, решивший, что раз "так можно", то "можно" и что потяжелее кинуть. С поджогом двери примерно та же история. Ну и плюс еще сложнее будет в регионах арендодателей искать», - написал Волков.

За попытку поджога двери офиса «Единой России» в Крыму режиссер Олег Сенцов получил 20 лет колонии, напомнил оппозиционер и заметил, что штаб находится на центральной улице большого города, поджигателей могли зафиксировать камеры слежения и при желании их можно поймать.