Служба безопасности Украины возьмет под охрану Максакову и Пономарева

Сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины будут охранять вдову убитого в центре Киеве экс-депутата Думы Дениса Вороненкова Марию Максакову и бывшего российского парламентария Илью Пономарева, передает «Интерфакс».

«Сегодня фактически уже принято решение об охране и Пономарева и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ», - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Вороненков был застрелен днем в четверг в центре Киева возле отеля Premier Palace.

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