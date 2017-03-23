Служба безопасности Украины возьмет под охрану Максакову и Пономарева

Сотрудники спецподразделения Службы безопасности Украины будут охранять вдову убитого в центре Киеве экс-депутата Думы Дениса Вороненкова Марию Максакову и бывшего российского парламентария Илью Пономарева, передает «Интерфакс».

«Сегодня фактически уже принято решение об охране и Пономарева и Марии Максаковой силами спецподразделения СБУ», - заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Вороненков был застрелен днем в четверг в центре Киева возле отеля Premier Palace.