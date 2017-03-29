Великобритания вручила Дональду Туску извещение о выходе из ЕС

Сегодня в Брюсселе посланник Великобритании, британский посол в ЕС сэр Тим Бэрроу, вручил председателю Европейского совета Дональду Туску официальное извещение о выходе из состава ЕС, передали СМИ. Этот шаг, последовавший через девять месяцев после исторического референдума о Brexit, запускает двухлетнюю процедуру выхода Великобритании из Евросоюза в соответствии со впервые применяемой статьей 50 Договора о Европейском союзе.

Туск опубликовал в своем Twitter официальное фото этого события.

28 марта британский премьер-министр Тереза Мэй подписала письмо руководству Евросоюза о начале процедуры выхода Великобритании из ЕС, в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора.

После доставки письма Мэй в парламенте сделает соответствующее заявление и призовет поддержать действия правительства, которое выполняет волю избирателей, проголосовавших за Brexit на референдуме в июне 2016 г. Британскому правительству предстоят переговоры с ЕС об условиях выхода и дальнейшего сосуществования. 29 апреля ЕС попытается выработать общую позицию для предстоящих переговорах на саммите с участием уже 27 стран и даст Еврокомиссии мандат на проведение этих переговоров. В мае Еврокомиссией должны быть опубликованы общие положения переговорной позиции.