Фигурант дела о взрыве в метро Петербурга отрицает в суде свою причастность к терроризму

Подозреваемый в причастности к взрыву в метро Санкт-Петербурга Содик Ортиков заявляет, что никак не причастен к преступлению, сообщает «Интерфакс».

«Он возражает против ареста, так как не причастен к преступлению, заявляет, что не имеет отношения к делу», - сказал переводчик Ортикова на заседании в Басманном суде Москвы в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте.

Подозреваемый является гражданином Таджикистана 1978 года рождения, в Москве работает поваром в кафе.

Для участия в заседании Ортикову предоставлен переводчик.

Кроме того, по словам адвоката, его подзащитный заявляет, что не имеет отношения к боеприпасам, обнаруженным на квартире, где он живет.

Также Ортиков попытался объяснить, что вещи принадлежат другому человеку, который жил вместе с ним в квартире, но потом уехал. «Я простой работяга, 20 лет в Москве, в армии не служил, не знаю, что это за предметы», - сказал он.

Ранее следователь сообщил, что по месту жительства Ортикова были изъяты две тротиловые шашки и граната Ф1.

Согласно материалам дела, квартира, где проживал подозреваемый, находится в Одинцовском районе Подмосковья.