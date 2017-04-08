Польша недовольна размещенной в Катыни информацией о погибших красноармейцах

Министерство иностранных дел Польши выразило недовольство в связи с размещением в музейном комплексе Катынь под Смоленском информации о погибших в плену красноармейцах, поскольку считает ее недостоверной.

«В министерстве иностранных дел с огромным беспокойством и разочарованием восприняли размещение российской стороной на территории польского военного кладбища в Катыни массивов, содержащих недостоверные сведения о большевистских узниках в 1919-1921 гг., умерших в плену в Польше», — говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2017 г. в Смоленской области откроется обновленный музейный комплекс «Катынь», посвященный отношениям России и Польши в XX в. Как сообщил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, отдельные информационные щиты уже открыты. В открытой части экспозиции рассказывается, как за 20 месяцев советско-польской войны в плену оказались около 157 000 красноармейцев и почему живыми оттуда вернулись не более 75 000 человек.

В польском МИДе заявили, что эти цифры в несколько раз превышают «фактические данные». При этом в сообщении ведомства говорится о готовности к открытой дискуссии, чтобы избежать исторических споров.