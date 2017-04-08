Подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме является гражданином Узбекистана

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении теракта в Стокгольме, является гражданином Узбекистана. Об этом сообщил глава полицейского управления Швеции Дан Элиассон. Он не стал комментировать сообщения СМИ о том, что задержанный признал вину.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей. В результате происшествия погибли четыре человека, 15 были госпитализированы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал происшедшее терактом.

Полиция полагает, что задержанный был за рулем грузовика. Правоохранительные органы не исключают, что у него могли быть сообщники.

Шведское издание Aftonbladet сообщает, что вечером в субботу полиция Стокгольма провела две операции, в результате которых задержаны как минимум четыре человека. Официального подтверждения информации нет.