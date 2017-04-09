В Швеции задержан второй подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме

Прокуратура Швеции сообщила о задержании еще одного подозреваемого в совершении теракта в Стокгольме. Таким образом, на данный момент задержанных двое.

В пятницу в центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей. В результате происшествия погибли четыре человека, 15 были госпитализированы. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал происшедшее терактом.

Ранее по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин Узбекистана. Полиция полагает, что он был за рулем грузовика.