В Египте введено чрезвычайное положение

Президент Египта Абдель Фаттах ал-Сиси объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца, сообщает Reuters. Это связано с произошедшими 9 апреля двумя нападениями террористов-смертников на коптские церкви в городах Танта и Александрия. В результате как минимум 44 человека убито.

Ответственность за нападения взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство». Во время атак в храмах проходили службы по случаю вербного воскресенья. Президент России Владимир Путины выразил египетскому коллеге соболезнования.