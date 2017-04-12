«Единая Россия» порекомендовала отозвать законопроект о применении полицией оружия в толпе

Руководство фракции «Единая Россия» рекомендовало авторам отозвать законопроект о расширении полномочий полиции и провести его обсуждение во фракции и экспертном совете. «Данный законопроект не обсуждался на экспертном совете и во фракции; инициатива достаточно серьезная, и мы рекомендовали отозвать ее с тем, чтобы провести обсуждение во фракции», – заявил вице-спикер Госдумы, единоросс Сергей Неверов.

Накануне стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, позволяющий полицейским применять оружие в толпе для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов госвласти. Сейчас полицейским запрещено стрелять на поражение в женщин. Законопроект уточняет, что это ограничение будет распространяться только на представительниц слабого пола «с видимыми признаками беременности».