Песков не стал комментировать законопроект о дополнительных полномочиях полицейских

В Кремле пока не сформировали позицию относительно поправок в закон «О полиции», расширяющих полномочия полицейских. «Это достаточно новая инициатива. Я пока не могу ничего сказать на этот счет», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который, в частности, предлагает предоставить полицейским право применять оружие в толпе для предотвращения теракта и отражения группового нападения на органы власти.

Поправка устанавливает, что сотрудник полиции может применять оружие при значительном скоплении граждан для предотвращения теракта, освобождения заложников, отражения группового вооруженного нападения на критически важные и потенциально опасные объекты, а также на административные здания органов власти. При этом он должен принять меры для того, чтобы не пострадали лица, которые не причастны к противоправным действиям.

Кроме того, согласно законопроекту, сотрудник полиции не подлежит преследованию «за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции», если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, предусмотренном федеральным законодательством и нормативными актами.