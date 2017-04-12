Авторы отозвали законопроект о применении полицией оружия в толпе

Авторы законопроекта о расширении полномочий сотрудников полиции отозвали его для предварительного обсуждения во фракции «Единая Россия». «Законопроект отозван авторами и направлен для дальнейшего обсуждения во фракцию и экспертный совет фракции «Единая Россия», – сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее вице-спикер Госдумы, секретарь Генсовета «Единой России" Сергей Неверов сообщил, что партия не поддержит инициативу, поскольку она была внесена в Госдуму без обсуждения на фракции. Он пояснил, что законопроекты, которые затрагивают интересы большого количества людей, должны обязательно обсуждаться перед внесением на рассмотрение парламента.