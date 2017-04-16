Избран новый председатель «Открытой России»

На конференции «Открытой России» в Таллине 15 апреля был избран новый председатель движения. Им стал Александр Соловьев. Накануне Михаил Ходорковский сложил с себя полномочия.

«Александр Соловьев — координатор проекта “Открытое право”, до прихода в “Открытую Россию” был помощником депутата Государственной думы VI созыва Дмитрия Гудкова. В движение вступил в ходе учредительной конференции в Хельсинки в ноябре 2016 г. по рекомендации Владимира Кара-Мурзы мл.», — говорится на сайте движения.

В новый федеральный совет движения были избраны Владимир Кара-Мурза, Антон Дрель, Илья Новиков, Мария Баронова, Александр Соловьев, Дмитрий Семенов, Андрей Потылицын, Алексей Прянишников, Марина Белова, Елена Логвиненко и Наталья Грязневич.