Депутаты одобрили поправки о карте болельщика, разрешающей безвизовый въезд в Россию

Комитет Госдумы по финансовому рынку одобрил поправки в закон, регламентирующий выдачу персонифицированной карты болельщика, которая разрешает безвизовый въезд в Россию.

Поправки были внесены ко второму чтению в законопроект о новой схеме санации банков. Это не первый случай, когда депутаты включают в тот или иной законопроект поправки, не связанные с основной темой документа, с целью их оперативного принятия.

«Сроки уходят, надо было вопрос решить. Это настоятельная просьба правительства в связи с Кубком конфедераций, чемпионатом мира, надо было быстрее их принять», - пояснил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Персонифицированная карта предусматривает безвизовый въезд на территорию России болельщиков спортивных мероприятий на Кубок конфедераций, который пройдет летом 2017 г., и чемпионат мира по футболу - 2018.

Электронная форма паспорта болельщика не дает право доступа на стадион, бесплатного проезда льготным транспортом и выезда с территории России. Для этого иностранному зрителю необходимо получить паспорт болельщика на бланке в одном из ближайших центров выдачи.

Кубок конфедераций 2017 г. пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.