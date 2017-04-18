МИД КНДР пообещал проводить еженедельные ракетные испытания

Замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сонг-Рёль в интервью BBC пообещал проводить «больше ракетных испытаний на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе». Резолюция СБ ООН запрещает КНДР проводить испытания баллистических ракет.

Параллельно первый зампостпреда Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен, разъясняя позицию Пхеньяна, обвинил США в обострении конфликта, в результате чего «ядерная война может начаться в любой момент».

Хан Сонг-Рёль также подчеркнул, что война может начаться, если США будут «достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства».

Ранее вице-президент США Майк Пенс, находясь на Коерйском полуострове, заявил, что «эра стратегического терпения» США в отношении КНДР завершилась.