Пентагон проверит способность своих противоракетных систем сбивать ракеты КНДР – CNN

Два крупных испытания по отражению запущенных Северной Кореей ракет намерен провести Пентагон в мае, сообщает CNN со ссылкой на военного чиновника. Одно из них пройдет в акватории Тихого океана. В перехвате будет задействовано усовершенствованное противоракетное орудие, которое до сих пор тестировалось лишь однажды. Эта программа разрабатывалась совместно с Японией и ориентирована на перехват северокорейских ракет средней дальности, которые могут представлять угрозу для США.

Еще один тест состоится в конце мая и даст представление о способности США отражать межконтинентальную баллистическую ракету КНДР. Эта программа существует более 10 лет, но лишь половина тестов проходит успешно. В ней задействованы наземные перехватчики, базирующиеся на Аляске и в Калифорнии.