Власти Новосибирской области отменили повышение цен на услуги ЖКХ после протестов

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заявил, что отменил постановление о повышении тарифов на водоснабжение и тепло с 1 июля на 15%. Как передает ТАСС, он отметил, что отмененное решение вызвало негативную реакцию общественности. «Мной подписано сегодня постановление о внесении изменений в тарифные индексы. С 1 июля плата повысится на 4% в Новосибирске и во всех районах области», - сказал руководитель региона.

Ранее депутаты 95% муниципалитетов области одобрили повышение оплаты коммунальных услуг в сфере теплоснабжения и водоотведения в среднем на 15%. ТАСС напоминает, что федеральный центр ограничил повышение тарифов четырьмя процентами, но регионы получили право превышать этот уровень по согласованию с депутатами муниципальных образований. В Новосибирской области объяснялось, что тарифы нужно повысить в связи с износом оборудования и коммунальных сетей. Городецкий в конце 2016 г. подписал постановление «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новосибирской области на 2017 г.», которое предусматривало увеличение допустимого роста платы жителей за ЖКХ на 15%, напоминает «Интерфакс». В Новосибирске холодная вода должна была стать дороже на 20%, водоотведение - на 20,1%, горячая вода - на 15,9%, отопление - на 14,9%, электроснабжение - на 2,9%, газ - на 3,9%. После этого с января по апрель в Новосибирске прошли семь митингов против повышения тарифов. Власти Новосибирской области приняли решение частично компенсировать населению рост тарифов, однако инициативная группа продолжила акции протеста, отмечает ТАСС.