Совет Федерации одобрил закон, запрещающий давать детям цифровые и бранные имена

Совет Федерации одобрил закон, запрещающий давать детям имена с использованием бранных слов, чисел и знаков. Также под запрет подпадают имена, указывающие по смыслу на ранг, должность, титул и прочее.

Устанавливается запрет «на использование в имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением знака "дефис") или их любой комбинации», говорится в документе.

Вместе с тем теперь родители смогут дать ребенку двойную фамилию. При разных фамилиях родителей по их соглашению ребенок может получить фамилию отца, фамилию матери или двойную фамилию.

В разные годы в России были зафиксированы такие имена детей, как Салат-Латук, Россия, Принц, Господин, Дельфина, Легенда, Алиса-Нефертити, Ангел, Мир, Огнеслав, Космос, Максим-Москва, Океан, Скай.