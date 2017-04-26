В Госдуму внесли законопроект о праве военнослужащих получать подарки

В Госдуму внесен проект закона, предлагающий сделать для военнослужащих исключения, связанные с получением подарка на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на прочих официальных мероприятиях. Соответствующая инициатива размещена в среду в базе законодательной деятельности нижней палаты. Ее автором выступил член Совета Федерации Александр Башкин.

Сейчас гражданским служащим и военнослужащим запрещается получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и тому подобное).

Однако для гражданских служащих исключение составляют подарки, полученные на протокольных мероприятиях, в служебных командировках и на других официальных мероприятиях.

Такие подарки признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта России и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность. Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить.

Проект закона предлагает ввести такое исключение и для военнослужащих.