Россия принимает дополнительные меры защиты российских военных в Сирии – Шойгу

Россия принимает дополнительные меры для защиты военнослужащих в Сирии после ракетного удара США по сирийскому правительственному аэродрому, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Ракетный обстрел оцениваем как грубое нарушение международного права, спланированную реакцию на провокацию террористов. Чтобы обеспечить гарантированную защиту российских военнослужащих, принимаются необходимые меры», - сказал Шойгу на VI Московской конференции по международной безопасности.

7 апреля эсминцы USS Ross и USS Porter, находящиеся в Средиземном море, выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по правительственной военной базе «Аш-Шайрат» в провинции Хомс. Как пояснил Трамп в специальном телеобращении, это стало ответом на происшедшую 4 апреля химическую атаку на контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, в которой Запад обвинил президента Сирии Башара Асада. Удар по «Аш-Шайрату» отвечает «жизненно важным национальным интересам» США, заверил Трамп.