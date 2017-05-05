Россия переведет белорусские рейсы в международные терминалы аэропортов

Россия изменила правила пограничного контроля для авиарейсов из Белоруссии, сообщил госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота. С15 мая все рейсы между Россией и Белоруссией будут переведены в международные секторы российских аэропортов.

Граждане России и Белоруссии не будут проходить пограничный контроль, однако им придется сохранить посадочный талон. Его нужно будет предъявлять по прибытии в Россию. «Отметки о пересечении границы в паспорте проставлять не будут», — добавил Рапота.

В феврале Белоруссия ввела пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран. При этом въехать в страну без визы можно только через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минска. Позднее власти страны допустили, что могут ввести более длительный, чем на пять дней, безвизовый режим для иностранных граждан.