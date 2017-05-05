В 51 российском регионе запретили разводить костры

Особый противопожарный режим, запрещающий разводить костры, сжигать траву, мусор, порубочные остатки, а также выезжать в лес, введен в 51 российском регионе, заявили в пресс-службе МЧС России.

«Особый противопожарный режим действует в трех регионах Дальневосточного, 12 регионах Сибирского, пяти регионах Уральского, 11 регионах Приволжского, одном регионе Северо-Кавказского, одном регионе Южного, четырех регионах Северо-Западного и 14 регионах Центрального федеральных округов», — уточнил представитель министерства.

По его словам, непрерывно осуществляется космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. «Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях», — отметили в МЧС.