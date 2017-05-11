Более половины россиян считают День Победы народным праздником – опрос

Более половины (56%) россиян считают День Победы в первую очередь народным праздником, 35% - государственным, 6% - семейным, сообщает фонд «Общественное мнение».

Прежде всего с Великой Отечественной войной у россиян связаны «гордость за страну, людей, чувство патриотизма» (29%), «горе, скорбь, боль, слезы» (18%), «радость победы, День Победы» (13%), «благодарность ветеранам, всем, кто воевал, уважение к ним» (9%).

По мнению большинства респондентов (69%), сегодня история Великой Отечественной войны в России освещается правдиво. Противоположного мнения придерживается 18% россиян. Затруднились с ответом 13% участников опроса, проведенного 29 апреля - 2 мая среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах.

СМИ говорят о Великой Отечественной войне столько, сколько нужно, полагает каждый второй (55%). В то же время треть (32%) считает, что в прессе об этом говорится слишком мало, 8% - слишком много.

Роль Иосифа Сталина в качестве руководителя страны во время Великой Отечественной войны 50% респондентов оценивают положительно, 11% - отрицательно, 32% - отчасти положительно, отчасти отрицательно.

Деятельность государства по сохранению памяти о Великой Отечественной войне 63% респондентов оценивают как правильную. 25% с этой оценкой согласны, но «кое-что не нравится». О том, что всё или в основном всё делается неправильно, сказали 10% россиян.