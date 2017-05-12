Собянин поддержал предложение Общественной палаты о контроле за реновацией

Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложения городской Общественной палаты об общественном контроле за заявленной масштабной программой реновации и о разработке специального городского законопроекта о гарантиях прав граждан при реализации этой программы.

Создать общественный штаб при ОП Москвы предложил ее председатель Константин Ремчуков, сообщает ТАСС. «Я не только не возражаю, я прошу, чтобы Общественная палата активно включилась во все стадии контроля за проектом реновации, начиная от формирования списков, голосования, подведения итогов голосования, создания программ, до ее реализации, - ответил Собянин. - Было бы хорошо, чтобы бы вы на своей площадке собрали другие общественные организации, активистов, которые интересуются и работают над этим вопросом».

Ранее Ремчуков сказал, что о необходимости создания такого штаба члены ОП поняли, пообщавшись с москвичами. Он предложил включать туда не только членов ОП, но и других неравнодушных общественников и наладить контроль по конкретным направлениям, связанным с наиболее частыми проблемами. «Чтобы были комиссии, которые бы оперативно реагировали, разбирались, выходили на связь, и не только на период голосования, но на весь период реализации проекта, нужен общественный контроль, чтобы люди знали, куда им обратиться», - сказал Ремчуков.

Также мэр поддержал предложение ОП принять городской закон о гарантиях прав граждан при реализации программы реновации. По его словам, такой закон сегодня может быть специально сформулирован и принят, но вступить в силу он должен одновременно с федеральным. «Второе - федеральный закон сегодня рамочный, и даже коллеги из Государственной думы говорят: «Вы скажите, что вы в рамках городского закона собираетесь принимать, как вы развивать будете федеральное законодательство». Чтобы ответить на эти вопросы <...> можно принять городской закон, где фиксировать дополнительные гарантии гражданам при реновации жилого фонда, и все те вопросы, которые там можно прописать, - обозначить», - цитирует мэра агентство «Москва».

Председатель ОП предложил принять отдельный закон по социальным вопросам и дополнительным мерам соцзащиты граждан, которых затронет программа реновации. По его словам, в законе нужно четко указать право жильцов получать в том же районе «равнозначное, равноценное жилье», право на защиту в суде, прописать процедуру включения и исключения домов из программы реновации и то, на каких стадиях жильцы могут вмешаться в эту процедуру, если захотят.