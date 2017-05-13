В Минобороны ответили на заявление США о приглашении журналистов на учения

В российском Министерстве обороны прокомментировали слова командующего ВС США в Европе Бена Ходжеса, который ранее заявил, что «если Россия искренне заинтересована в том, чтобы снизить уровень напряженности и тревоги, она должна пригласить на учения “Запад” журналистов».

«Из заявления генерала Ходжеса, как всегда, сложно понять, каким образом его личные “напряженности” и “тревоги” связаны с участием журналистов в российских военных учениях», — заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он отметил, что Минобороны регулярно приглашает на учения заинтересованных в этом журналистов. Кроме того, было организовано более 10 пресс-туров в Сирию для иностранных журналистов.

«Советовать нам приглашать СМИ на военные учения не надо: мы и без советов это делаем каждый год и будем продолжать дальше. Только последние стратегические учения “Кавказ-2016” освещало более 110 иностранных журналистов», — заключил Конашенков.