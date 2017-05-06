Минобороны России: в Пентагоне зациклились на холодной войне

Официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков прокомментировал выступление командующего Силами специальных операций (ССО) ВС США генерала Реймонда Томаса, назвавшего Россию «одной из пяти основных угроз» для Соединенных Штатов.

«Зашоренность отдельных пентагоновских генералов на стереотипах “холодной войны”, как и непонимание ими реальных угроз безопасности, не должны удивлять», — сказал Конашенков.

По его словам, главными качествами офицеров российских ССО являются ум и решительность. «Из выступления генерала Томаса нетрудно понять, что в Пентагоне требования к военнослужащим ССО иные. Если не сказать больше. Вероятно, поэтому, они пытаются компенсировать их ястребиной антироссийской риторикой в лучших традициях холодной войны», — заключил представитель Минобороны.