В Кремле и РПЦ ответили на вопрос Познера о законности атеизма

Тележурналист Владимир Познер предупредил, что его могут привлечь к суду и дать срок за атеизм. В открытом обращении он напомнил, что является атеистом и не скрывает своих убеждений. Он напомнил, что недавно Верх-Исетский суд Екатеринбурга дал условный срок блогеру Руслану Соколовскому за оскорбление чувств верующих «через отрицание существования Бога, отрицание существования основателя христианства и ислама Иисуса Христа и Мухаммеда».

В связи с этим журналист потребовал исчерпывающее разъяснение: исповедуя атеизм, он нарушает Уголовный кодекс или нет? «Может быть, патриарх Кирилл скажет, оскорбляю ли я его религиозные чувства, утверждая, что Бога нет? Может быть, председатель Конституционного суда скажет мне, имею ли я право думать то, что я думаю, и высказывать то, что я высказываю? Может быть, глава государства внесет ясность, не ожидает ли меня суд и, даст Бог, извините за каламбур, мягкий приговор?», - спросил Познер. Он напомнил, что, когда принимался закон о защите чувству верующих от оскорблений, «многие предупреждали, что он будет использоваться для преследования противников Церкви». Он считает, что сейчас это происходит, и напомнил о временах инквизиции и борьбы с ересью.

В РПЦ журналисту ответили, что «совершенно безосновательно рассматривать приговор в отношении Соколовского как преследование за атеистические убеждения». «Мне кажется, что появление данного вопроса связано с ложным представлением о приговоре в отношении Соколовского, которое было создано некоторыми российскими СМИ», - заявил «Интерфаксу» замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, РПЦ «всегда вела открытый и взаимоуважительный разговор с атеистами и будет продолжать его вести», но считает недопустимым унижение человеческого достоинства по признакам принадлежности к тем или иным убеждениям, в том числе религиозным. Отрицать существование Бога, унижая при этом достоинство тех людей, кто в Него верит, разрушая или уничтожая символы религий, «недопустимо в любом цивилизованном обществе», заверил Кипшидзе.

Пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков заявил, что считает вопрос Познера риторическим. Ответа Кремля на него не будет, цитирует РБК. «Наверное, это вопрос риторический и вопрос об ответственности, он не входит в прерогативу Кремля или администрации президента. Это вопрос, который касается нашей судебной системы», — сказал Песков.