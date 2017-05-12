Доказательство от противного

Вынужден начать с пространной цитаты, ответственность за синтаксис, орфографию и пунктуацию которой целиком несет судья Верх-Исетского суда Екатеринбурга Екатерина Шопоняк.

«[В видеозаписи] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через: отрицание существования Бога, отрицание существования основателей христианства и ислама – Иисуса Христа и пророка Мухаммеда.

Таким образом, Соколовский Р. Г. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 УК РФ, т. е. совершил публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Это лишь один из 17 пунктов, по которым екатеринбургский блогер Руслан Соколовский был признан виновным и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы условно. Причем на итоговом наказании обвинение по ст. 148 сказалось минимально: по семи соответствующим пунктам судья назначила лишь по 160 часов обязательных работ, а свою «трешечку» блогер заработал по ст. 282 – «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А с тем, что многие видеоролики «ловца покемонов в церкви» были действительно оскорбительными – в общечеловеческом смысле этого слова, – согласны даже те, кто резко осудил и приговор, и сам факт возбуждения этого уголовного дела.

Но в историю этот приговор все-таки войдет именно благодаря вот этому «отрицанию существования Бога». Потому что на четвертом году существования статьи УК об «оскорблении чувств верующих» произошло ровно то, о чем в один голос предупреждали юристы и правозащитники: суд официально назвал преступлением публичное утверждение о том, что бога нет. То есть казавшееся когда-то совершенно фантасмагоричным предположение о том, что благодаря ст. 148 любой верующий может потребовать возбуждения уголовного дела против любого атеиста, воплощается в реальность ударными темпами.

Пользователи соцсетей в связи с этим уже задались шутливым вопросом о том, можно ли считать приговор Верх-Исетского суда доказательством существования бога. Но в РПЦ, кажется, именно так и думают. Зампред синодального миссионерского отдела Московского патриархата игумен Серапион выразил надежду, что «такой мягкий приговор» Соколовский воспримет как «знак того, что в этом мире есть милосердие и что есть источник этого милосердия – Бог» (цитата по «РИА Новости»). Вот такое вот доказательство от противного.