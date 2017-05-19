Госдума приняла в первом чтении законопроект о лишении гражданства за терроризм

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который дает государству право отменять ранее принятые решения о предоставлении гражданства иностранцам, если они оказались впоследствии террористами и были осуждены за это судом.

При этом лишить гражданства человека, который является гражданином России по своему рождению, но связал свою жизнь с терроризмом, будет по-прежнему нельзя.

Законопроект был инициирован после теракта в метро Санкт-Петербурга - человек, который его совершил, был, по данным следствия, иностранцем, получившим российское гражданство.

Взрыв на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в поезде петербургского метро произошел 3 апреля. Общее число погибших достигло 16, включая террориста-смертника Акбаржона Джалилова.