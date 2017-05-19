Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаил Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - заместителем министра юстиции. Указ от 19 мая вступает в силу со дня подписания, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В конце марта указом президента от должности уполномоченного России при ЕСПЧ был освобожден Георгий Матюшкин. Он решил написать заявление по собственному желанию в связи с долгой реабилитацией после предстоящей операции.

33-летний Гальперин был назначен на должность заместителя министра юстиции в 2015 г., в ведомстве работает с 2010 г. на различных руководящих должностях.

Гальперин является действительным государственным советником юстиции Российской Федерации 2 класса.