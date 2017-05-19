Мэрия согласовала акцию против реновации и сноса гаражей 27 мая в Москве

Акция «За права москвичей» пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. «Мы согласовали акцию 27 мая на Суворовской площади. Планируемая численность участников - 1500 человек», – сказал он.

Ранее глава ведомства подтвердил ТАСС, что в мэрию поступила заявка на проведение акции 27 мая. Организаторы были намерены провести митинг «За права москвичей» на одной из центральных площадей. «Ключевых тем у нас четыре: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации», – отметил один из организаторов акции, член Общественной палаты Георгий Федоров.