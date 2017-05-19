Затраты на строительство по программе реновации должны окупиться – Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что затраты на строительство жилья по программе реновации должны окупиться.

«Мы в большей степени городским бюджетом кредитуем эту программу, запускаем оборотные ресурсы. В конце программы, на наш взгляд, основные затраты на строительство жилья, самого жилья, чисто жилья, должны окупиться», — пояснил он.

«Возможно, даже не окупятся, но, по крайней мере, эти цифры должны быть сопоставимы», — отметил градоначальник.