Власти Москвы не будут привлекать инвесторов на первом этапе реновации

Московские власти не собираются привлекать инвесторов на первом этапе реновации жилья. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» мэр столицы Сергей Собянин.

«Инвесторов никаких мы не собираемся кредитовать, мы будем кредитовать городской фонд, который будет заказывать готовое жилье. Инвесторов на первой стадии и на тех стадиях, которые касаются переселения граждан, мы привлекать не хотим», — сказал он.

По его словам, на примере первого этапа расселения пятиэтажек первого периода индустриального домостроения власти убедились, что у инвесторов возникают трудности при переговорах с жителями. «У них летит экономика… сдвигаются сроки», — пояснил градоначальник.

Помимо этого инвесторы, работающие на рынке недвижимости, боятся принимать участие в программе реновации, так как опасаются увеличения объемов предложения и снижения стоимости недвижимости в проектах.