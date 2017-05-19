В мэрии Москвы назвали минимальную стоимость сноса пятиэтажки

Снос пятиэтажки, уже отключенной от инженерных коммуникаций, в Москве обходится минимум в 20 млн руб. Это «Интерфаксу» заявил начальник управления формирования программ сноса и реконструкций пятиэтажного и ветхого жилого фонда департамента строительства Москвы Вадим Прокофьев. Он сослался на опыт департамента и предупредил, что в 20 млн руб. входят только строительные работы по демонтажу. «Однако стоимость работ может вырасти из-за затрат на перенос сетей, а также если необходимо будет выплачивать компенсации жителям на переселение», - предупредил чиновник.

Снос, по его словам, занимает в среднем два-три дня. Потом еще от недели до 10 дней уходит на вывоз строительного мусора. Мусор вывозится на полигоны и там сортируется - железо отдельно, деревянные конструкции отдельно, бетонные - отдельно, рассказал Прокофьев.

Если исходить из оценки минимальной стоимости сноса, которую привел Прокофьев, то в случае сноса всех 4546 домов, которые включены в списки голосования по вопросу реновации, властям придется потратить на один только демонтаж зданий порядка 91 млрд руб., сообщает «Интерфакс».