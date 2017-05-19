Мэрия Москвы согласовала акцию противников реновации 28 мая

Оппозиция и столичные власти достигли консенсуса в вопросе проведения марша и митинга противников реновации жилья в воскресенье, 28 мая, на улице Вавилова в Москве, численностью до 10 000 человек. Об этом сообщил «Интерфаксу» один из организаторов акции, руководитель столичного «Яблока» Сергей Митрохин.

По его словам, сбор участников акции ожидается с 13.00 до 14.00 у домов 21-24 по улице Вавилова. С 14.00 до 15.00 согласован марш по улице Вавилова до дома 46 (в сторону улицы Дмитрия Ульянова), после чего с 15.00 до 16.00 запланирован митинг на площадке у дома № 46 численностью до 10 000 человек. Движение транспорта, в том числе общественного, будет перекрыто.

«Предлагалось два варианта, вторым было повторение акции на проспекте Сахарова. Мы выбрали Черемушки, так как это непосредственно район, где запланирован снос 121 дома. Кроме того, здесь возможно проведение шествия», - добавил Митрохин.