В Москве несколько станций метро закроют в выходные из-за ремонта

Вестибюли нескольких станций метро Москвы будут закрыты в выходные в рамках программы благоустройства, об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

С 22.00 пятницы до открытия метрополитена в понедельник будут закрыты северный вестибюль станции «Тушинская» (со стороны первого вагона из центра), восточный вестибюль «Кузьминок» (со стороны первого вагона из центра) и северный вестибюль «Бибирево» (со стороны первого вагона из центра).

В воскресенье будет закрыт центральный участок Калужско-Рижской линии от станции «Проспект Мира» до станции «Октябрьская», также на время ремонтных работ для входа и выхода пассажиров будут закрыты станции «Тургеневская» и «Сухаревская».

Станция «Китай-город» в выходные будет работать только для проезда по фиолетовой ветке, а «Третьяковская» — только для проезда по Калининской линии. Также будут закрыты переходы между станциями «Тургеневская» и «Чистые пруды», «Тургеневская» и «Сретенский бульвар».