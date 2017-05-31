Пентагон: США испытали перехват межконтинентальной баллистической ракеты системой ПРО

США провели успешные испытания по перехвату межконтинентальной баллистической ракеты над Тихим океаном системой американской ПРО, сообщает пресс-служба Пентагона. Наземная часть системы ПРО, размещенная в Калифорнии, в результате «прямого столкновения» за пределами атмосферы поразила мишень, имитирующую баллистическую ракету, которая была выпущена из района Маршалловых островов. Такие испытания наземных компонентов системы ПРО США впервые проводят в режиме реального времени, отмечается в сообщении.

«Эта система имеет жизненно важное значение для обороны нашей родины, и эти испытания демонстрируют нашу способность сдержать реальную угрозу», — приводится в сообщении заявление директора Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирала Джима Сиринга.

Тестирование системы ПРО состоялось через два дня после очередного запуска баллистической ракеты КНДР. Запущенная Пхеньяном ракета средней дальности упала в исключительной экономической зоне Японии.