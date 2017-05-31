До четверти месячной нормы осадков выпадет в Москве за сутки

Синоптики прогнозирует, что за сутки может выпасть 23,5% из 51 мм майской нормы осадков. По данным Гидрометцентра, к утру четверга выпадет 12 мм. Самые сильные дожди и грозы ожидаются вечером и ночью.

Росгидромет сообщает, что дожди и грозы будут сопровождаться усилением ветра. По оценке синоптиков, днем в среду в Москве скорость ветра может достигать 17 м/c, а в четверг - до 20 м/c. Температура воздуха не превысит 18-20 градусов, а ночью опустится до 13-15 градусов.

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил, что возможно усиление ветра до 24 м/с. По его словам, пока прогноз о сильном ветре неокончательный. Специалисты еще проверяют расчеты и ориентировочно после 18.00 выпустят штормовое предупреждение, если они подтвердятся.

В ЦОДД предупреждают, что непогода также может негативно отразиться на дорожной ситуации, и просят автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, пользоваться городским транспортом.

По последним данным Следственного комитета России (СКР), при урагане 29 мая в московском регионе погибли 15 человек, из них десять - в Москве и пять - в Подмосковье.