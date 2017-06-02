Жертвами нападения на казино в Маниле стали 34 человека

После нападения стрелка-одиночки на казино отеля Resorts World Manila в столице Филиппин, в здании нашли 34 трупа. Как сообщает Manila Bulletin со ссылкой на полицию, напавший поджег в казино столы, все погибшие задохнулись от дыма. Их нашли в различных номерах и туалетах отеля. Стрелявший закрылся в номере на пятом этаже и поджег его. Его нашли сгоревшим.

По предварительным данным полиции, мужчина с винтовкой AR-15 вошел в казино и начал стрелять по фишкам, а затем забрал себе фишек на 113 миллионов песо, поджег столы и начал прятаться в номерах. После того, как он открыл огонь, люди начали в панике выпрыгивать из окон. При этом не меньше 54 человек получили травмы, их развезли по больницам.

После этого полиция начала искать стрелявшего в здании. Сначала его обнаружили на пятом этаже, убегая он спустился на второй этаж, снова поднялся на пятый, закрылся в номере и устроил поджог. Его нашли уже мертвым и обгоревшим до неузнаваемости.

Шеф национальной полиции Филиппин генерал Роналд дела Роса заявил, что нападение не считается терактом, поскольку напавший стрелял не по людям, а по фишкам.