Нижняя палата парламента разрешила императору Японии отрекаться

Нижняя палата парламента Японии одобрила специальный законопроект о праве императора Акихито отречься от престола в пользу наследного принца Нарухито. Как сообщает Kyodo, это может стать первым отречением от престола в стране примерно за 200 лет. И хотя подразумевается, что принимается закон однократного применения, секретарь правительства Есихиде Суга заявил, что не исключает, что это может стать прецедентом и для будущих правителей.

После двух дней дебатов в Палате представителей за законопроект проголосовали большинство депутатов от либерально-демократической партии и ее партнера по правящей коалиции - «Новой Комэйто». Воздержались оппозиционная либеральная партия и бывший генсек демократической партии Юкио Эдано, они считают, что в закон должны быть внесены поправки о праве будущих императоров на отречение.

Дата отречения будет определена в течение трех лет после того, как закон вступит в силу. Источники Kyodo, близкие к обсуждению вопроса, говорят, что в правительстве склонны назначить отречение на декабрь 2018 г., когда Акихито исполнится 85 лет. Император заявил о желании отречься в связи с возрастом и слабым здоровьем в беспрецедентном обращении к нации в августе 2017 г. После этого правительство Синдзо Абэ начало юридическую подготовку к этому шагу. В законопроекте говорится, что он принимается с учетом сочувствия и понимания общественности в отношении к стареющему императору и опасений, что в какой-то момент он не сможет исполнять свои обязанности.

После отречения Акихито сохранит титул «Ваше величество», государственное обеспечение и прочие привилегии, цитирует ТАСС законопроект. Именовать его будут «дзёко», что можно перевести на русский как «отрекшийся император», а его супругу императрицу Митико - «дзёкого». Вопрос титула коснется и младшего сына Акихито - принца Акисино, который после отречения императора займет первое место в очереди на престол. Его предлагают именовать «коси», что отражает его положение в иерархии престолонаследия.