Противники передачи Исаакия РПЦ обратились в Конституционный суд

Депутат петербургского заксобрания Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц обратились в Конституционный суд с просьбой проверить на соответствие Конституции федеральный закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Вишневского.

«Оспаривается ряд статей федерального закона № 327 «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности». С нашей точки зрения, этот документ ставит религиозные организации в привилегированное положение при доступе к объектам культурного наследия», — сказал Вишневский.

Закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» принят в 2010 г. О передаче собора РПЦ стало известно в январе этого года. Часть петербуржцев выступает против этого, в городе неоднократно проводились акции протеста.