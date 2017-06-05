Власти Москвы через суд хотят изъять земельный участок Данкверта

Департамент городского имущества Москвы намерен через суд изъять земельный участок площадью 1600 кв. м, принадлежащий руководителю Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Сергею Данкверту. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

По ее словам, столичным властям необходим этот участок в целях реконструкции Боровского шоссе. В иске истец также просит установить сумму возмещения стоимости размером в 1 456 000 руб. Пресс-секретарь суда добавила, что рассмотрение иска сейчас приостановлено из-за назначения судом экспертизы.

Ехтанигова сообщила: в иске указывается, что в декабре 2015 г. было издано распоряжение об изъятии этого участка для реконструкции автодороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – д. Ботаково через д. Рогозинино, Верховье.

Ответчику был направлен на согласование проект об изъятии недвижимого имущества для нужд Москвы с оценкой рыночной стоимости участка. Срок заключения проекта соглашения составляет три месяца, который уже истек, в связи с чем орган исполнительной власти вправе обратиться в суд с заявлением о принудительном изъятии.