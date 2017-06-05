Россельхознадзор: Москва предложила Данкверту заниженную цену за изымаемый участок

В Россельхознадзоре прокомментировали тяжбу руководителя ведомства Сергея Данкверта с властями Москвы за участок, который хотят изъять у чиновника для реконструкции дороги близ Боровского шоссе. Ранее о планах департамента городского имущества изъять эти 1600 кв. м через суд сообщила пресс-секретарь Щербинского районного суда Светлана Ехтанигова.

Данкверт направил в этот суд ходатайство об экспертизе объекта недвижимости и об определении его рыночной стоимости, сказала ТАСС представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, департамент предложил чиновнику «явно заниженную» сумму за изымаемый участок. Суд ходатайство Данкверта удовлетворил, вопрос об оценке земли решается, так что решение о ее изъятии еще не принято.

Ехтанигова ранее сообщила агентству «Москва», что участок Данкверта нужен Москве ради реконструкции дороги Боровское шоссе – Киевское шоссе – д. Ботаково через д. Рогозинино и Верховье и что департамент просит установить сумму возмещения стоимости размером в 1 456 000 руб. Пресс-секретарь суда добавила, что рассмотрение иска сейчас приостановлено из-за назначения судом экспертизы. Участок чиновника находится в поселении Марушкинское, около деревни Анкудиново.