«Дождь»: первые переселенцы из хрущевок получат новые квартиры перед выборами мэра в 2018 году

Сергей Собянин планирует принять участие в выборах мэра Москвы, которые пройдут осенью 2018 г. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на собеседника в Кремле, который участвует в обсуждении проблем Москвы, и источника, близкого к мэрии.

Как отмечает телеканал, для улучшения рейтинга перед выборами планируется провести оперативное переселение по программе реновации. По информации «Дождя», переселенцы получат новое жилье в непосредственной близости от прежнего.

Один из собеседников канала пояснил, что программу реновации изначально планировалось использовать в избирательной кампании Собянина. Однако никто не мог предположить, что она может вызвать негатив у москвичей. Сейчас у действующего мэра столицы высокий рейтинг, однако в будущем реновация может негативно сказаться на нем, отмечает телеканал.

В пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства не исключили, что часть жителей по программе реновации могут переселить до конца года: у города есть порядка 5000 квартир в готовых и строящихся домах. Однако в департаменте подчеркнули, что «о сроках в настоящий момент говорить рано: еще не завершилось голосование, еще не принят федеральный закон, еще не сформирована и не принята сама программа».