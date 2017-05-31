Собянин рассчитывает на снижение цен на недвижимость в Москве за счет реновации

Реновация позволит «заморозить» или, возможно, даже снизить цены на недвижимость в Москве, сказал ТАСС мэр города Сергей Собянин. «Как минимум, цены не будут расти, это уже хорошо. Как максимум, возможно некоторое снижение, не радикальное, но, скорее всего, оно будет», - ожидает он. Он объяснил, что цены смогут снизиться за счет увеличения предложения на рынке жилья. По словам мэра, город предполагает строить около 3 млн кв. м недвижимости в год в Москве на пике реализации программы реновации жилья в столице (программа продлится 10-15 лет). В какой год наступит этот пик, он не уточнил. Сейчас частные застройщики возводят в Москве тот же объем - около 3 млн кв. м, это крайне мало, уверен мэр.

Заммэра по строительству Марат Хуснуллин в этот же день заявил, что резкого снижения или роста цен на жилье в связи с реновацией не ожидается. Он сослался на серьезные исследования, которые проводят чиновники. В точности спрогнозировать динамику цен он пока не может. В настоящее время расчетами занимаются аналитики нескольких институтов, при анализе закладываются примерно 50 параметров. Он отметил, что «цены на недвижимость не рухнут». «Скорее всего, цена будет расти в пределах инфляции», - сказал Хуснуллин, отметив, что «в то же время возможны какие-то колебания цен по отдельным сегментам в диапазоне плюс-минус 5%».