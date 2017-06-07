ЛДПР предложила вернуть гимн «Боже, царя храни» и юлианский календарь

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР намерена добиваться утверждения бывшего гимна Российской империи «Боже, царя храни!» в качестве государственного гимна России. Законопроект размещен в базе законодательной деятельности Госдумы.

В законопроект включены нотная запись гимна и его слова авторства Василия Жуковского.

В пояснительной записке к проекту закона авторы констатируют, что «действующий государственный гимн России «Россия - священная наша держава» представляет собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного гимна, который так и не стал символом, объединяющим большинство граждан России». Они считают, что утверждение нового государственного гимна позволит достичь исторической преемственности, «чтить и помнить более чем тысячелетнюю историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды».

Затраты, связанные с принятием нового закона, депутаты предлагают покрыть за счет государственного бюджета.

К законопроекту приложен отрицательный отзыв правительства. В нем указано, что действующий гимн вполне отражает историческую преемственность, а прежний не соответствует Конституции России в части республиканской формы правления и требует дополнительных расходов, которые авторы не рассчитали.

Та же группа авторов внесла сегодня в Думу законопроект, предлагающий ввести в России юлианский календарь вместо григорианского.