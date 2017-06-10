Путин в интервью Стоуну рассказал о внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал о своих внуках, сообщает CNN. Стоун снимает фильм о российском президенте «Интервью с Путиным». Ранее Путин не говорил о внуках публично. Известно, что у него есть две дочери.

«Вы любите своих внуков?» — спросил Стоун. Путин ответил, что любит, но у него нет времени, чтобы играть с ними. Эта часть беседы проходила на хоккейной площадке, где Путин был в полной экипировке.

Стоун планирует, что его фильм о Путине продемонстрирует американцам новую точку зрения на российского президента. По словам режиссера, съемочная группа встречалась с Путиным четыре раза за два года. Фильм выстроен в виде беседы, в форме вопросов и ответов.