Два советника Терезы Мэй уволились после парламентских выборов

Два советника премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ник Тимоти и Фиона Хилл покинули свои должности в связи с результатами парламентских выборов. «Я беру на себя ответственность за ту роль, которую выполнял во время кампании. Она заключалась в том, чтобы курировать нашу программу», — написал Тимоти в интернет-издании ConservativeHome, объясняя свое увольнение.

Тимоти и Хилл работали с Мэй еще в период, когда она возглавляла МВД, — с 2010 по 2016 гг. Британские СМИ отмечают, что на их отставке настаивали влиятельные представители консерваторов.

В результате внеочередных парламентских выборов, которые в апреле предложила Мэй, ее партия потеряла абсолютное большинство в парламенте. Премьер-министр заявила, что не намерена уходить в отставку.