Путин прокомментировал ремарку Стоуна о желании «быть царем»

Американский режиссер Оливер Стоун в ходе интервью с президентом России отметил, что некоторые считают, будто Владимир Путин хотел бы «быть царем». «Вопрос в том, чтобы распорядиться хотя бы той властью, которая у тебя есть. Распорядиться правильно», — отреагировал Путин на эту ремарку.

Диалог можно увидеть в рекламном ролике на Youtube. Полностью фильм Стоуна «Интервью Путина» выйдет 12-15 июня на канале Showtime.

Стоун планирует, что его фильм о Путине продемонстрирует американцам новую точку зрения на российского президента. По словам режиссера, съемочная группа встречалась с Путиным четыре раза за два года. Фильм выстроен в виде беседы.