Обнаружены тела 59 погибших в результате авиакатастрофы в Мьянме

Спасатели обнаружили в Андаманском море 59 тел погибших в результате крушения самолета Y-8 Вооруженных сил Мьянмы, сообщает агентство «Синьхуа». Спасательная операция ведется у южного побережья Мьянмы, в ней задействованы девять кораблей ВМС республики, авиация и местные рыбаки.

Произведенный в Китае Y-8 7 июня совершал рутинный перелет из Миейка в Янгон и пропал с радаров через полчаса после вылета. Его обломки были обнаружены в море неподалеку от города Давэй. Сигналов бедствия экипаж не подавал, сообщений о неблагоприятных погодных условиях в зоне маршрута не было.

На разбившемся самолете было 14 членов экипажа и 106 пассажиров — военнослужащие с женами и детьми.