Порошенко выступил против отмены силовой операции в Донбассе‍

Украинский президент Петр Порошенко поручил подготовить проект закона о реинтеграции Донбасса. Об этом он заявил во время посещения части Донецкой области, подконтрольной Киеву.

«По моему поручению был разработан проект законодательного акта, который называется "О реинтеграции оккупированных территорий Донбасса". Он охватывает целый ряд мероприятий и шагов, которые надо будет осуществить для обеспечения реинтеграции, для определения правового режима», - приводятся слова украинского лидера на официальном сайте президента Украины.

Порошенко считает ключевой позицией реинтеграцию непродконтрольных военным территорий. По его мнению, законопроект будет базироваться «на условиях, закрепленных в минских договоренностях». В подготовке документа принимают участие эксперты и народные депутаты Украины.

Политико-дипломатические усилия, дающие результат, будут продолжены (в их числе санкции против России).

На данный момент прекращение силовой операции в Донбассе невозможно, уверен Порошенко. «Если мы отменим АТО и в то же время не предоставим военным права действовать адекватно в условиях агрессии, оставим Украину беззащитной», - заявил украинский лидер.